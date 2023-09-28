В Новом Уренгое легковушка столкнулась с грузовиком

В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки не справился с управлением, поэтому автомобиль вылетел на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком Volvo. Водителю Toyota оказали медицинскую помощь на месте.

Инцидент произошел около 21:00 на ул. Таежной. Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными и выбирать безопасный скоростной режим, учитывая дорожные и погодные условия.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте