Глава Севастополя Развожаев: работников ДКР, отказавших людям в убежище, накажут

Сотрудников Дома культуры рыбаков, отказавших в предоставлении убежища жителям Севастополя во время воздушной тревоги, «накажут». Об этом глава города Михаил Развожаев написал в Telegram.

«Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это — прописная истина. Странно, что в нашем Городе-Герое вообще произошла такая история в ДКР»,— отметил господин Развожаев.

Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях. На кадрах ролика сотрудник охраны учреждения обратился к посетителям с требованием покинуть здание и отправиться в «свои» укрытия.

Михаил Развожаев подверг критике действия руководства дома культуры рыбаков, заявившее, что люди из соседних домов должны быть осведомлены о том, где находится убежище по месту их пребывания.

По факту произошедшего проведут служебную проверку, отметил губернатор. Господин Развожаев пояснил, что люди не должны получать информацию об укрытиях во время сигнала сирены, а также что укрытия не делятся на предназначенные для работников или жителей дома.

Анастасия Донскова

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