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Коммерсантъ FM
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Машины на грани нервного срыва

Промышленность продолжает двигаться вперед, оставляя добычу в состоянии спада

Август 2023 года остался для промпроизводства месяцем стабильности: в сравнении с августом 2022 года выпуск вырос на 5,4%, с июлем 2023-го — на 2%, с исключением сезонности Росстат предполагает снижение выпуска на 0,3% после снижения на 0,1% в июле. С апреля—мая 2023 года выпуск в промышленности держится на уровне 110% от показателей 2020 года. Большинство отраслей включены в более сильный рост, который, как демонстрируют работы ЦБ, должен быть экстенсивным, но ограничен во времени из-за сложностей с импортом сырья и оборудования. Работу же ТЭКа, химии, металлургии и лесопереработки тормозят санкции.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Данные Росстата о промышленном производстве в августе 2023 года показали, что «перегрев» в экономике фиксируется не только в целом (как дисбаланс спроса и предложения), но и в промышленности. Ее выпуск продолжал расти в годовом выражении на 5,4%, при этом очищенная Росстатом от сезонного и календарного факторов месячная динамика общего выпуска в промышленности — негативная: снижение на 0,3% в августе к июлю после 0,1% снижения в июле к июню 2023 года. На уровне 110% к выпуску 2020 года промышленность удерживается с мая 2023 года. «С учетом фактора сезонности динамика, аналогичная прошлому месяцу (+0,1% м/м SA)»,— констатируют в Минэкономики.

В отраслевом разрезе картина аналогична июльской. Выпуск в добыче в годовом выражении снизился на 1,2% (в июле на 1,5%), в обработке, во многом в силу гособоронзаказа и его финансирования, рост продолжает ускоряться — 10,3% год к году против 9,5% в июле. Как отмечает Владимир Сальников из ЦМАКП, «по сути, показатели вниз тянут только энергоресурсы, металлургия и лесопереработка стагнируют. Все остальное по тренду растет, наиболее быстро — пищепром, производство пластмасс и резин, электрооборудование, электроника». Как констатируют авторы Telegram-канала «Твердые цифры», «экономика по-прежнему выше потенциала»: другие данные Росстата показывают, что «перегрев» потребления сопровождается очень сильным ростом деловой активности в рознице, особенно в промтоварном секторе, в оптовой торговле, продолжением уверенного роста активности в строительстве (на 8,9% год к году) и устойчивой рекордно низкой безработицей (3%). В комментариях Минэкономики рост ВВП за январь—август оценен в 2,5%, с исключением сезонного фактора ведомство считает, что рост ВВП РФ в августе замедлился до 0,4% с 0,6% в июле.

По данным опросов Института Гайдара, в августе 2023 года достигнут пик оптимизма в промышленности (оценки будущего спроса достигли уровня января 2022 года), в сентябре он несколько скорректировался, как и инфляционные ожидания и в меньшей степени — ожидания будущего найма сотрудников. Планы предприятий, констатируют в лаборатории Сергея Цухло в ИЭП, по-прежнему контрастно оптимистичны в сравнении с планами компаний в Германии и Финляндии. Видимо, часть этого эффекта — следствие роста внутреннего спроса в промышленности, ранее покрывавшегося импортом в РФ продукции машиностроения и ряда других отраслей: уход с рынка иностранных поставщиков, потенциальных или реальных конкурентов, после начала военной операции РФ на Украине — главное событие последних полутора лет, обеспечивающее компаниям и оптимизм, и пространство для роста, что отражается в постоянном увеличении формальной загрузки и интенсивности использования уже существующих мощностей, но без ввода в строй новых.

О том, как выглядит в деталях рост российской обработки и насколько он устойчив, отчасти рассказывает опубликованная Банком России аналитическая записка «Российская обрабатывающая промышленность в условиях санкций: результаты опроса предприятий». Опрос проводился в конце 2022 года (1974 предприятия). Его основные выводы — основными проблемами обработки стало не столько прекращение внешних поставок сырья и оборудования, а сбои в них, и ко второй половине 2023 года по крайней мере значительная часть таких проблем была решена. В целом масштаб проблем в обработке ограничен, хотя и немал: 41% компаний, использовавших импорт в производстве (вообще не использовали импорт сырья 21% компаний, оборудования — 26%), столкнулись с полным прекращением поставок, 15% не видят выхода из ситуации. Среди тех, кто планировал импорт оборудования, 29% приостановили инвестпроекты, 66% сдвинули их сроки, 14% полностью от них отказались. В отличие от промежуточных товаров, оборудование из США и Японии в 2023 году не собирался закупать по параллельному импорту почти никто, 18% рассчитывали на поставки из ЕС, остальные ориентировались или на российские, или на китайско-индийские поставки.

Эта картина хорошо соответствует предположению о том, что промрост лета 2023 года оставался экстенсивным и обеспечивался загрузкой мощностей — даже довольно уверенный рост выпуска у российских производителей оборудования не дает (учитывая объемы) возможности предположить другое. Итогом станет более быстрая амортизация эффективного оборудования (рост спроса на него, потребность в больших инвестициях) и задействование менее эффективных и устаревших мощностей. Впрочем, потенциал дальнейшего роста в этом сценарии остается — вопрос, на месяцы (в этом случае уже сделанные инвестиции в производство средств производства не остановят спад) или годы.

Дмитрий Бутрин

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