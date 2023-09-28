В Петербурге заработал таксишеринг

«Яндекс.Такси» совместно с комитетом транспорту Санкт-Петербурга открыли в городе проект таксишеринга — аренды автомобилей такси для желающих работать не полный рабочий день, а несколько часов, рассказали в пресс-службе комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Реализовать новый проект стало возможно благодаря тому, что в «Яндекс.Такси» появилась возможность почасовой аренды машины. Ранее минимальный срок аренды составлял сутки.

Аренда такси устроена следующим образом: доступные для горожан машины расположены на специальных стоянках, адреса которых показаны в приложении. Все необходимые разрешения для выхода на маршрут уже оформлены. Водителям доступны машины, которые работают по тарифу «Эконом». Перед рейсом водитель должен пройти предрейсовый осмотр у врача и механика и получить путевой лист. Сразу после этого он может выходит в рейс.

С точки зрения пассажира такая поездка не будет отличаться от поездки на обычном такси — все требования к стандартам сервиса и уровню безопасности сохраняются. Для всех участников поездки предусмотрено страхование на сумму до 2 млн руб., принимать заказы могут только водители с опытом вождения более 3 лет. Стоимость поездки рассчитывается как обычно.

Парковки таксишеринга расположены в разных районах города: на севере, в центре и на юге. Пока в проекте задействовано до 100 машин, но впоследствии его могут масштабировать.

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