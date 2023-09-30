Рок и выход под залог
Какие проблемы с полицией были у Джима Моррисона
Поклонники группы The Doors 28 cентября отмечали памятную дату: 60 лет с тех пор, как фронтмен группы Джим Моррисон был впервые арестован полицией. Всего арестов было как минимум десять (возможно, не все они стали достоянием общественности).
Пьяный студент в полицейском шлеме
Первый магшот (фотография под арестом) Джима Моррисона. Сентябрь 1963 года
Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images
Это было 60 лет назад. Сержант департамента полиции Таллахасси (столица штата Флорида) Мейдж заполнял карточку учета на задержанного хулигана.
Вес — 130 фунтов (59 кг). Рост — 5 футов 9 дюймов (175 см). Пол — мужской. Раса — белая. Волосы темные. Глаза серые. Телосложение среднее. Место жительства — номер 206, отель Cherokee. Род занятий — студент Университета штата Флорида. Место рождения — Мелборн, штат Флорида. Дата рождения — 8 декабря 1943 года.
Обвинение — нарушение порядка, появление в общественном месте в пьяном виде, мелкая кража — зонтика и шлема из полицейской машины. Место и время совершения правонарушения — Пенсакола-стрит, у входа на стадион Кэмпбелла, 28 сентября 1963 года, 22:00. Место ареста — там же. Офицер, производивший арест — капитан Кассоc.
На следующее утро протрезвевший нарушитель общественного порядка был передан декану университета. Молодого человека звали Джеймс Дуглас Моррисон.
Четверть века спустя пресс-секретарь департамента полиции Таллахасси сержант Фил Киракоф нашел в архиве и обнародовал эту учетную карточку и фотографию Моррисона, сделанную после ареста.
В Университете штата Флорида Моррисон изучал живопись и психологию. Один из прослушанных им курсов назывался «Философия протеста». По воспоминаниям его однокурсника Джерри Макклейна, у Моррисона был имидж голодного художника. Он подбирал объедки со столов в студенческом кафе, подрабатывал натурщиком на художественном факультете, сдавал кровь как донор.
Молодого Моррисона с короткими волосами и в приличном костюме можно увидеть в рекламном ролике университета, выпущенном в 1964 году.
Придорожный поцелуй и труп в пустыне
Студент Университета штата Флорида Джеймс Моррисон был арестован рядом со стадионом, носящим имя первого президента этого университета Доака Кэмпбелла
Фото: Ronald Martinez / Getty Images
В Университете штата Флорида Джим Моррисон учился с 1962 по 1964 год, после чего перевелся в киношколу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
В киношколе Моррисон подружился с Филом О`Лено. В интервью, опубликованном в книге Франка Лишендро «Jim Morrison: Friends Gathered Together», О`Лено рассказывал, что именно он познакомил Моррисона с Рэем Манзареком.
Летом 1965 года Джим Моррисон окончил университет, не пришел на церемонию вручения дипломов, оборвал все связи с семьей, съехал с квартиры и стал жить где придется.
Однажды он случайно встретил на пляже Рэя Манзарека, и у них родилась идея создать рок-группу. Она получила название The Doors («Двери») — в честь книги Олдоса Хаксли «Двери восприятия».
В университете у Моррисона был старший товарищ — Феликс Венейбл (он поступил в киношколу в возрасте 34 лет, был алкоголиком и скончался в 39 лет от рака поджелудочной железы).
В начале 1966 года Моррисон, О`Лено и Венейбл отправились в автомобильное путешествие, планируя через Аризону попасть в Мексику. На выезде из Лос-Анджелеса Моррисон неожиданно остановил машину, выскочил из нее и поцеловал стоявшую на углу 14-летнюю девушку-мексиканку, чье платье просвечивало на солнце.
По словам О`Лено, пути друзей разошлись в районе города Нидлз, штат Калифорния. О`Лено отправился в Аризону, а Моррисон и Венейбл вернулись в Лос-Анджелес. Их машина сломалась, они добирались автостопом.
«Джим потом мне рассказывал, что по дороге их избили до полусмерти. Шайка парней, думаю, реднеки (быдло, гопота), напала на них на обратном пути»,— вспоминал О`Лено.
Возможно, нападавшими были родственники или знакомые девушки, которую поцеловал Моррисон.
Боб О`Лено, брат Фила, узнав, что Моррисон и Венейбл вернулись без его брата, взял с собой нескольких крепких парней и пошел выяснять, что произошло. Он пригрозил Феликсу и Джиму, что убьет их, если они не скажут правду. Они ответили, что, когда в последний раз видели Филипа, тот направлялся в другую сторону.
Некоторое время спустя Моррисон начал всем рассказывать историю, которую можно услышать на альбоме «American Prayer»: «О, да. Я только что вернулся из пустыни… мне пришлось убить парня».
Сначала рассказу о том, что Джим и Феликс убили Филипа в пустыне и похоронили его на берегу высохшей реки, никто не верил. Но шло время, О`Лено не возвращался, от него не было вестей. Его отец, известный адвокат, нашел девушку, которую поцеловал Моррисон, и убедил ее подать заявление в полицию, обвинив Джима в посягательстве сексуального характера. О`Лено-старший рассчитывал, что полиция добьется от Моррисона правды. 23 января 1966 года Джим Моррисон был арестован.
На допросе Моррисон рассказал правду о случившемся, но полицейские ему не поверили. Он оказался подозреваемым не только в сексуальном посягательстве, но и в убийстве. К счастью, вскоре Филип О`Лено вернулся домой, и с Моррисона были сняты обвинения.
После этой истории дружбе Филипа и Джима пришел конец. О`Лено уехал в Нью-Йорк. По его словам, Моррисон говорил ему, что написал песню «The End» незадолго до этого отъезда. «Конец смеху и сладкой лжи, конец ночам, когда мы пытались умереть, это конец».
11 февраля 1967 года Моррисон был арестован в Лос-Анджелесе за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Подробности этой истории неизвестны.
4 июля 1967 года мать несовершеннолетней Джун Джонсон, побывавшей на концерте Doors в Сан-Бернардино, штат Калифорния, подала в суд на группу The Doors и организаторов концерта. На Джун во время концерта упал софит, девушка получила травму. Мать требовала компенсации в размере $25 тыс. Никто не был арестован, чем закончился иск — неизвестно.
Газ за сценой, арест на сцене
Директор по связям с общественностью Ассоциации сотрудников антинаркотических ведомств Томми Джанет 9 декабря 2017 года отметил юбилей главного события в своей жизни. За полвека до этого Джанет, по его собственным словам, «заложил» Джима Моррисона.
9 декабря 1967 года группа The Doors давала концерт в спортивно-концертном комплексе New Haven Arena в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. На разогреве у Doors играла группа Tommy and the Rivieras, солистом которой был 22-летний Томми Джанет. В его изложении события в тот вечер развивались так: «Моррисон пришел с девушкой. Он шатался повсюду с этой телкой. Они обошли много комнат, затем зашли в нашу уборную. Почему они ее выбрали — не знаю. Мой гитарист Бадди Тинари пошел туда "выгулять песика" и обнаружил, что там обжимаются двое волосатых. "Там волосатый парень с девушкой",— сказал он. Я сказал: "Скажи ему, чтобы убирался оттуда". Бадди вернулся минуту спустя и сказал: "Он предложил мне сделать кое-что, что физически невозможно". Я пошел в уборную и увидел симпатичную брюнетку, прижатую к стене, а спиной ко мне стоял хиппи, который ее целовал и лапал. Я сказал: "Заканчивай". Он ответил мне так же, как и Бадди, предложив сделать то, что физически невозможно».
На злополучном концерте группа Tommy and the Rivieras играла на разогреве, а перед их выступлением Моррисон не очень вежливо поговорил с солистом группы Томми Джанетом и гитаристом Бадди Тинари
Фото: Tommy Janette Archive
Тогда Джанет пошел за полицейским и попросил его выгнать парочку из уборной.
Этим полицейским был лейтенант Джеймс Келли.
Клавишник The Doors Рэй Манзарек вспоминал о том, что случилось в Нью-Хейвене, так:«Он был в душе, обжимался с девушкой. Капитан (Манзарек ошибся в звании полицейского.— “Ъ”) зашел к ним и сказал: "Эй, вы, дети, убирайтесь отсюда!" Моррисон сказал: "Мы не будем ничего делать. Мы просто целуемся"». После неприличной реплики Джима, повторенной дважды, полицейский применил слезоточивый газ Mace.
К менеджеру группы Биллу Сиддонсу и Рэю Манзареку подбежал какой-то парень с криками: «Вашего солиста полили газом!» Джима к тому времени уже усадили в полицейскую машину, чтобы доставить в участок. Билл и Рэй сумели убедить полицейских, что Моррисон — солист группы, которая должна выступать. Джима освободили. Билл и Рэй оказали ему помощь, лейтенант Келли извинился.
Казалось, что на этом инцидент исчерпан. Моррисон пришел в себя и вышел на сцену, хоть и с опозданием.
Из воспоминаний гастрольного менеджера The Doors Винса Тринора: «В середине песни "Back Door Man" звучит риф. Джим начал импровизировать: "Хотите услышать историю? Я расскажу вам историю. Это случилось здесь, как называется это место?" Все закричали: "Нью-Хейвен, Нью-Хейвен!" Джим перешел к рассказу о том, как его полили газом: "Вошел коп. Сказал мне убираться. Я ответил: «Эй, парень, я играю в группе». Он достал маленькую черную штучку и пш-ш-ш! Ого, ребята, я ослеп"».
Что-то из высказываний Моррисона разозлило полицейских. То ли то, что он назвал Келли «маленьким синим человечком в маленькой синей шапке» и «маленькой синей свиньей». То ли слова «весь… мир меня ненавидит!».
Полиция поднялась на сцену. Джим Моррисон стал первым в истории рок-музыкантом, арестованным прямо во время выступления.
Келли произнес слова: «Ты зашел слишком далеко, молодой человек, ты зашел слишком далеко». В зале выключили свет.
Джим Моррисон протянул лейтенанту Келли микрофон, так что слова полицейского слышал весь зал
Фото: File
Моррисон был арестован и обвинен в подстрекательстве к беспорядкам, непристойном поведении и непристойной брани в общественном месте.
Защищать фронтмена The Doors взялась адвокатская фирма Jacobs, Grudberg, Belt, Dow & Katz (позднее переименованная в Jacobs & Dow). Моррисон отделался штрафом в размере $25.
После того как Моррисона увели, зал забушевал. Полиция арестовала еще 13 человек. В числе арестованных был фотограф журнала Life (предположительно его задержали после того, как он сфотографировал, как полицейский грубо обращается с подростком) и два журналиста газеты Village Voice. Боб Хагерти, которому тогда было 16 лет, рассказывал, что, когда в полицейском участке в комнату, в которой он сидел, зашел Моррисон, это был лучший момент его фанатской жизни.
Случившееся в Нью-Хейвене вдохновило Моррисона на написание песни «Peace Frog», в которой есть слова «кровь на улицах города Нью-Хейвен».
Долгое время имя молодой женщины, с которой перед концертом общался Моррисон, оставалось неизвестным. В 2003 году журналист газеты New Haven Register Рэндалл Бич сумел найти бывшего работника New Haven Arena и получить от него копию полицейского рапорта с ее именем — Сэнди Сподник. Найти Сэнди ему не удалось. Тогда журналист опубликовал колонку в надежде на помощь читателей. Помощников нашлось двое — частный детектив, бывший полицейский Чарльз Морано, большой поклонник The Doors, и исследователь творчества группы, пишущий книгу о The Doors, который согласился оплатить работу детектива. Морано проверил телефонные справочники за 1960–2003 годы и обзвонил всех женщин по фамилии Сподник и Сподняк (в рапорте фамилия была написана неразборчиво, вариант «Сподняк» оказался верным). Через знакомых в полиции он нашел брата Сэнди, который дал ее координаты. На поиски ушло два года. Рэндалл Бич связался с Сэнди. На письмо журналиста она ответила так: «Мне нечего сказать по упомянутой вами теме. Пожалуйста, не обращайтесь ко мне снова». Она также попросила не предавать гласности ее новую фамилию и адрес.
Неудачный поход в казино
Роберт Говер познакомился с Джимми Моррисоном в 1967 году по заданию газеты The New York Times, в которой тогда работал (позднее бывший журналист стал писать книги, а также вести астрологический блог об экономике). Во время первой встречи Моррисон показал Говеру свои стихи и сказал, что очень хотел бы увидеть их опубликованными. Статья так и не вышла, но Говер и Моррисон подружились.
Однажды Говер и его девушка поехали с Моррисоном в Лас-Вегас (перед отъездом Моррисон поссорился со своей подругой и музой Памелой Курсон). Моррисон вел принадлежащий Говеру Oldsmobile 98. Говеру нравилось, что его возит рок-звезда.
В Лас-Вегасе к троице присоединились четверо знакомых — Майк, Чейни и их подруги. Все семеро отправились в заведение под названием Pussycat A Go. Это было казино, совмещенное с первым в Лас-Вегасе ночным клубом, в котором звучал рок. 28 января 1968 года в Pussycat A Go играла группа Stark Naked and the Car Thieves.
Моррисон, одолжив у приятеля сигарету Pall Mall, притворился, что курит марихуану. Охранникам клуба компания не понравилась — двое хиппи, а также чернокожий парень (Чейни) с белой девушкой. Один из охранников ударил Майка дубинкой по голове. Тот возмущенно закричал: «Эй, какого черта?» Затем охранник подошел к Джиму и несколько раз ударил дубинкой его. Несмотря на то, что по лицу Моррисона текла кровь, он делал вид, что ничего не происходит, и продолжал притворяться, что курит марихуану. Чейни стал кричать: «Вызовите полицию!» Охранник попытался ударить Говера, но тот увернулся. Девушки визжали.
Полиция оказалась поблизости. Стражи порядка скрутили Моррисона, надели наручники сначала на него, а потом на Говера, и доставили в участок. Моррисон обзывал полицейских свиньями, негодяями, быдлом и другими словами. В участке друзей заставили раздеться догола со словами: «Сейчас мы посмотрим, парни вы или девки». Один из полицейских пригрозил Моррисону, что «поговорит с ним с глазу на глаз», когда освободится после дежурства. Джим кричал, что вызовет адвоката из Лос-Анджелеса и засудит полицейских за незаконный арест.
Моррисону и Говеру было предъявлено обвинение в нарушении общественного спокойствия в состоянии опьянения, хотя оба были трезвы. Оставшиеся на свободе девушки сумели оперативно внести залог и вытащить друзей из участка. Говер предложил поехать в другой клуб. Моррисон повел автомобиль по встречной полосе и стал грозиться, что будет таранить полицейские машины.
Дружба Моррисона и Говера закончилась в конце 1968 года, после того как Говер, занятый работой над книгой, отказался сопровождать The Doors в концертном туре по Европе.
Непристойность и благопристойность
После концерта The Doors в Майами журнал Rolling Stone опубликовал на обложке «плакат о розыске» Джима Моррисона
Фото: County of Dade
В 1969 году у Моррисона возникали проблемы с полицией несколько раз.
6 февраля в Лос-Анджелесе полиция остановила его машину. Моррисон был нетрезв и не имел при себе водительских прав. Когда полицейский выписал постановление о штрафе, Моррисон отказался его подписывать — после чего был доставлен в участок.
Еще один хорошо известный арест Моррисона связан с концертом The Doors в спортивно-выставочном комплексе Dinner Key Auditorium (в настоящее время носит название Coconut Grove Convention Center) в Майами 1 марта 1969 года.
В зале, рассчитанном на 7 тыс. человек, собралось около 12–15 тыс. зрителей. Не работал кондиционер, Моррисон был пьян, концерт начался с опозданием.
Во время выступления известный пропагандист вегетарианства Льюис Бич Марвин III вручил Моррисону овечку (смысл этого жеста состоял в том, что животных нельзя убивать ради мяса), на что тот отреагировал словами: «Я бы ее… но она слишком молода». Певец также нецензурно обругал зрителей.
Фотогалерея
Как складывалась карьера Мика Джаггера
Примерно через час после начала концерта Моррисон стал призывать толпу к беспорядкам: «Давайте хорошо проведем время. Давайте устроим революцию. Поднимайтесь все на сцену».
Около 60 зрителей залезли сцену. Кто-то облил Моррисона шампанским. Он снял футболку, приложил ее к паху и стал имитировать мастурбацию.
«Хотите увидеть мой член?» — спросил Моррисон зрителей, по утверждению концертного промоутера Кена Колье. Кто-то из присутствовавших впоследствии утверждал, что певец действительно достал свой член. Гастрольный менеджер Винс Тринор, а также двое членов группы это опровергали.
Ударник The Doors Джон Денсмор в 2010 году говорил в интервью журналу The Hollywood Reporter: «Он этого не делал. Если бы он обнажил свой золотой жезл, я бы это знал. Были сделаны сотни фотографий, там были тонны копов, и нет никаких доказательств. Да, Джим был пьяница, скандалист и безумец, но он также был великим артистом, и я хочу, чтобы помнили его искусство наравне с его безумием».
С Денсмором был солидарен и Рэй Манзарек: «Этого не было. Это был массовый гипноз».
Концерт закончился тем, что Кен Колье отнял у Моррисона микрофон, а его коллега Ларри Пицци силой стащил певца со сцены.
Ни во время концерта, ни после него полиция арестов не производила.
На следующий день после выступления The Doors в полном составе улетели отдыхать на Ямайку. Моррисон даже не подозревал, что полиция собирает материал, чтобы выдвинуть против него обвинения.
5 марта на пресс-конференции исполняющий обязанности главы полиции Майами заявил на пресс-конференции, что против Моррисона выдвинуты шесть обвинений по четырем статьям — непристойное и развратное поведение в общественном месте, непристойное обнажение, нецензурная ругань в общественном месте, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Через два дня после концерта группа молодых католиков из старшей школы в Майами-Спрингс обсуждала случившееся. 17-летний Майкл Левек выдвинул идею — провести митинг против непристойности в шоу-бизнесе. 23 марта около 30 тыс. молодых людей приняли участие в Митинге за благопристойность (Rally for Decency) на футбольном стадионе Orange Bowl в Майами. Перед собравшимися выступили актер Джеки Глисон, певец и известная активистка борьбы с ЛГБТ-движением Анита Брайант, певица Кэтрин Элизабет «Кейт» Смит и вокальное трио The Lettermen. (Интересно отметить, что годом раньше The Lettermen включали в свой репертуар песни The Doors.) На следующий день после митинга президент США Ричард Никсон отправил его инициатору Майклу Левеку письмо со словами одобрения.
27 марта Джим Моррисон был объявлен в розыск по обвинению в противоправном бегстве с целью избежать уголовного преследования. 3 апреля он сдался полиции и вышел на волю под залог $5 тыс. Обвинение в противоправном бегстве было снято.
9 ноября Моррисон прибыл в Майами, был арестован, не признал себя виновным, был отпущен под залог $5 тыс.
Два дня спустя Моррисон, актер Томми Бейкер, пресс-секретарь The Doors Леон Барнард и фотограф Фрэнк Лишендро полетели из Лос-Анджелеса в Финикс, штат Аризона, на концерт The Rolling Stones. В салоне первого класса Моррисон и Бейкер напились (после того как им перестали подавать спиртное, они продолжили пить из бутылки, замаскированной комиксом), приставали к стюардессам, курили (рейс был некурящий), бросали стаканы и бутылки. На неоднократные предупреждения бортпроводников и капитана воздушного судна они не реагировали. Капитан корабля связался по рации с землей, по прилету в Финикс оба были арестованы. Против них были выдвинуты обвинения в нарушении общественного спокойствия в состоянии опьянения, нападении, совершении преступления на борту воздушного судна и вмешательстве в работу экипажа. Им грозили штрафы в размере до $10 тыс. и тюремное заключение на срок до 20 лет.
Рассмотрение дела неоднократно переносилось. Стюардесса Шэрил Энн Мейсон отказалась от обвинений. 29 апреля 1970 года Леон Барнард опубликовал коммюнике о том, что с Моррисона и Бейкера сняты все обвинения. Моррисон был оштрафован на $600 за нарушение правил безопасности.
От беспробудного сна до вечного сна
Примерно в семь часов утра 6 августа 1970 года 68-летняя жительница Западного Голливуда Элинор Бро вышла из дома за утренними газетами. Около входной двери она обнаружила спящего мужчину, от которого пахло спиртным. Она попыталась его разбудить. Когда ей это не удалось, она вызвала полицию. Полицейские доставили Джима Моррисона в участок, откуда он был отпущен под залог $25. Ему было предъявлено обвинение в появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Продолжения история не имела.
Четыре дня спустя, 10 августа, начался судебный процесс «Штат Флорида против Джеймса Дугласа Моррисона». Несколько свидетелей обвинения, в том числе зрительница Колин Клери и сотрудница полиции Бетти Расин, офицер полиции Р.Е. Миллер, следователь Уильям Райли, показали, что Моррисон снял брюки, находясь на сцене. Эндрю Стивен Лернер, у которого во время концерта был фотоаппарат, утверждал, что Моррисон показал публике свой член. На вопрос, почему он не заснял этот момент, Лернер ответил, что испугался обвинений в порнографии. Многие свидетели утверждали под присягой, что Моррисон не снимал брюк.
Давая показания на суде, Моррисон сказал, что во время концерта был одет в самодельные кожаные брюки без карманов: «Так как в брюках не было карманов, я иногда засовывал в них руку… с большим пальцем снаружи». Моррисон также заявил, что в тот вечер на нем были трусы-боксеры, хотя обычно он не носит нижнего белья.
Фотогалерея
Творческий путь Боба Дилана
В перерывах между судебными заседаниями Моррисон порыбачил на Багамах и посетил концерт Элвиса Пресли.
20 сентября присяжные вынесли вердикт: не виновен в непристойном и развратном поведении в общественном месте и нахождении в общественном месте в состоянии опьянения, виновен в непристойном обнажении и нецензурной ругани. Моррисон был отправлен в тюрьму, откуда вышел под залог $50 тыс.
30 октября судья Ричард Герштейн зачитал приговор — полгода лишения свободы за непристойное обнажение, два месяца за нецензурную ругань, штраф в размере $500. До рассмотрения апелляции Моррисон остался на свободе .
В промежутке между вердиктом присяжных и приговором, 23 сентября, Моррисон был арестован последний раз. Его и его друга и телохранителя Бейба Хилла задержала полиция в Клируотере, штат Флорида, за употребление алкоголя в общественном месте. Оба были оштрафованы на $26.
В феврале 1971 года Моррисон улетел в Париж, так как Франция не должна была экстрадировать в Штаты осужденного за административные правонарушения. 3 июля он скончался в Париже. По официальной версии — от сердечного приступа.
Посмертная реабилитация
«Он знал, что я считаю, что рок-музыка – не лучшая цель, которую он перед собой поставил» (контр-адмирал ВМС США Джордж Стивен Моррисон, отец Джима Моррисона)
Фото: U.S. Navy
9 декабря 2010 года комиссия по помилованию штата Флорида вынесла решение о посмертном помиловании Джима Моррисона по делу, связанному с концертом, состоявшимся 1 марта 1969 года. Губернатор штата Чарли Крист, один из четырех членов комиссии, учился в Университете штата Флорида, который в свое время посещал и Моррисон. Крист был инициатором рассмотрения уголовного дела лидера The Doors.
Отставной сотрудник полиции Энджел Лаго, лично знакомый с одним из полицейских, которые арестовывали певца, просил комиссию не выносить решения о помиловании. Он назвал Моррисона «наркоманом», а также заявил: помилование означает, что полицейские дали ложные показания по поводу того, что они видели на концерте, а это «посылает неправильный сигнал молодежи». Генпрокурор штата Билл Макколлум хоть и проголосовал за помилование, но сказал, что его беспокоит повышенное внимание к мертвой знаменитости, в то время как у комиссии много работы по рассмотрению дел живых людей. Главный финансовый директор штата Алекс Синк заявила, что комиссия не должна заново рассматривать дело Моррисона, решение о помиловании — отражение художественных заслуг певца.
Могила Джима Моррисона на парижском кладбище Пер-Лашез
Фото: Michel Euler / AP