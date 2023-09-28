Жителя Крыма приговорили к исправительным работам за убийство собаки топором

Жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 240 часам обязательных работ за убийство собаки топором. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

По данным ведомства, в начале текущего года злоумышленник избил животное палкой, нанося удары по голове. После этого мужчина ударил собаку топором, из-за чего она умерла.

При вынесении решения суд учел позицию государственного обвинителя, отметили в прокуратуре Крыма.

Анастасия Донскова

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