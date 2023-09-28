На горячую линию по мобилизации на Урале за год поступило более 30 тысяч звонков

За год на горячую линию по вопросам частичной мобилизации в Свердловской области поступило 30,1 тыс. звонков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проводы мобилизованных у призывного пункта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Проводы мобилизованных у призывного пункта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После объявления мобилизации в основном на горячую линию звонили из-за отсутствия медкомиссий и проблем с оформлением документов мобилизованных. За последние месяцы чаще стали спрашивать о получении мобилизованными отпусков, о выплатах по ранению, довольствия мобилизованным и контрактникам.

В 21,3 тыс. случаях специалисты предоставили юридическую консультацию. Волонтерскую помощь и консультацию по оформлению документов для получения региональных выплат получили 6,7 тыс. семей. 3,1 тыс. свердловчанам помогли оформить банковские карты.

Напомним, президент Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации 21 сентября прошлого года. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизация была объявлена для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий». В рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек.

В день начала мобилизации в Екатеринбурге на площади Труда прошла несанкционированная акция протестующих. По данным «ОВД-инфо» (организация внесена в список иноагентов), были задержаны как минимум 47 человек. 28 сентября запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации.

В конце сентября прошлого года военкоматы региона приостанавливали отправку мобилизованных, предположительно, из-за нехватки оборудования и спальных мест в местах размещения военнослужащих. В Еланском гарнизоне погибло трое мобилизованных. На условия размещения также жаловались мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Пермского края. Они указывали на нехватку спальных мест и неготовность казарм.

25 октября 2022 года стало известно, что семьям мобилизованных выделят по 20 тыс. руб. Аналогичная сумма была предусмотрена на каждого из детей военнослужащего. Всего на эти цели выделили более 300 млн руб.

В октябре 2022 года свердловские ветераны боевых действий направили письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и представителям органов власти региона по поводу перекосов в ходе частичной мобилизации. Они указали на явную социальную сегрегацию из-за того, что большая часть призванных — рабочие промышленных предприятий и сельхозорганизаций.

В марте этого года Татьяна Мерзлякова заявила, что регион не готов ко второй волне мобилизации, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы ее не допустить.

Ева Коршунова

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