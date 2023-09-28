Forbes: Казань находится на седьмом месте в рейтинге лучших городов для бизнеса

Forbes поставил Казань на седьмое место в рейтинге лучших городов для бизнеса среди попавших в лонг-лист 90 российских городов.

Оценка проводилась по шести критериям: «Кадры», «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес», «Демография и жилье», «Доходы» и «Качество жизни». «В рейтинг не были включены города федерального значения Санкт-Петербург и Москва, а также города Московской области, вместе со столицей стягивающей к себе со всей страны кадры и финансы»,— пояснили составители.

Казань получила 57 баллов против 64,6 у лидера рейтинга — Краснодара.

В рейтинге отмечается, что на малый и средний бизнес Казани приходится 42,2% экономики города, несмотря на то что в нем зарегистрированы четыре из десяти крупнейших компаний Татарстана: «Казаньоргсинтез», «Татэнерго», ТГК-16 и «Нэфис косметикс».

Forbes подчеркивает, что среди предпринимателей Казани находятся «богатейшие люди Татарстана» — сыновья первого президента республики Минтимера Шаймиева Радик и Айрат вместе с партнерами Рустемом Сультеевым и Альбертом Шигабутдиновым. В 2021 году они продали СИБУРу активы группы ТАИФ в нефтехимии и энергетике, получив взамен 15% в объединенной компании и облигации на $3 млрд, отмечает журнал.

В целом Forbes считает, что «резкое падение числа малых и средних предприятий (МСП) в России из-за пандемии коронавируса в 2019–2020 годах сменилось уверенным ростом». В 2021 году в стране работало 5,73 млн МСП, а в сентябре 2023 года в Едином реестре субъектов МСП — 6,1 млн. Они обеспечивают работой 30,3 млн человек, или 40% всех занятых в экономике.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"