Минобороны Белоруссии сообщило о нарушении границ польским воздушным судном

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что около 15:20 сегодня, 28 сентября, воздушное судно Польши пересекло белорусскую границу, зайдя «на дальность до полутора километров». В 16:22 то же судно вновь нарушило границу, углубившись на 300 м.

Воздушное судно было зафиксировано средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО в 15:02. «Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация»,— сообщило белорусское военное ведомство.

Минобороны Белоруссии совместно с МИДом готовит ноту правительству Польши в связи с инцидентом. Польские официальные лица информацию не комментировали.

Лусине Баласян