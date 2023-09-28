В Ярославской области продали муниципальные объекты на 117 млн рублей

В Ярославской области в 2023 году муниципальные бюджеты получили 117 млн руб. в результате приватизации недвижимости. Исполнение программ приватизации муниципального и областного имущества обсудили на заседании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В казне муниципальных образований находятся 533 объекта недвижимости, из них в план приватизации включили 368 объектов. Глава министерства имущественных отношений Алина Серебрякова отметила, что наиболее успешно программа приватизации реализована в Ярославле, Рыбинске, Угличском, Ростовском, Мышкинском и Даниловском районах. Об этом говорилось на заседании правительства области. На заседании госпожа Серебрякова отметила, что Рыбинск получил максимальную сумму от приватизации из-за продажи объектов культурного наследия.

«Это огромная и крайне важная работа. Необходимо провести инвентаризацию всех земельных участков и всего недвижимого имущества, включая бесхозное, чтобы за счет приватизации невостребованных объектов увеличить поступления в бюджеты муниципальных образований и вовлечь это имущество в хозяйственный оборот. На сегодняшний день заключили 55 договоров купли-продажи. Доходы от приватизации в этом году позволили пополнить бюджеты муниципальных образований более чем на 117 млн руб»,— подчеркнул губернатор Михаил Евраев.

Губернатор считает, что улучшить продажи муниципального имущества может поиск оптимальной цены. Если объект не продается, то его стоимость нужно снижать. В Ярославле уже предпринимают попытки к продаже зданий по максимально низкой стоимости. Как сообщал «Ъ-Ярославль», мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о внесении в план приватизации объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», начальная цена продажи которого составит 1 рубль.

Госпожа Серебрякова также доложила на заседании о том, что в регионе выявили 768 бесхозяйных объектов. Михаил Евраев поручил профильному министерству совместно с главами муниципальных образований активизировать работу по выявлению неиспользуемых земельных участков и невостребованных объектов. Правительство области подведет первые итоги по этой работе 1 ноября.

Губернатор отметил, что федеральное имущество, находящееся в ненадлежащем состоянии, должны передать в областную собственность, приватизировать либо привести в порядок. Михаил Евраев подчеркнул, что информация о наличии недвижимости должна быть открытой и доступной.

Алла Чижова