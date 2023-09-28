Epic Games объявила о сокращении штата на 16%

Разработчик видеоигр Epic Games объявил своим сотрудникам о предстоящем сокращении штата, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Руководство компании намерено сократить 870 человек, то есть примерно 16% сотрудников. Официально эту информацию в компании пока не комментируют.

Epic Games является разработчиком популярной онлайн-игры Fortnite и игрового движка Unreal Engine, а также владеет собственным онлайн-магазином игр. База пользователей компании превышает 400 млн человек.

Epic далеко не первый представитель игрового сектора, объявивший о массовых сокращениях за последние месяцы. В прошлом месяце шведский игровой конгломерат Embracer Group AB закрыл базирующуюся в Иллинойсе компанию Volition, производителя игр Saints Row. Производитель Pokemon Go Niantic Inc. объявил в июне, что закрывает свою игровую студию в Лос-Анджелесе в рамках реструктуризации, в результате которой было ликвидировано 230 рабочих мест, или около 25% штата.

Кирилл Сарханянц