Приставы возбудили исполнительные производства в отношении владельцев ларьков с кофе и мороженым вдоль Компроса

Служба судебных приставов возбудила три исполнительных производства в отношении владельцев точек по продаже кофе и мороженого вдоль Комсомольского проспекта. Об этом сообщает Properm.ru. Как пояснили изданию Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, ответчики добровольно не захотели исполнять решение суда. Кроме того, еще один спор по вопросу демонтажа нестационарного торгового объекта в границах сейчас находится в суде.

В 2016 году Комсомольский проспект признали объектом культурного наследия регионального значения. В 2018-м госинспекция по охране памятников издала указ, по которому вдоль проспекта запрещено размещение НТО. Исключения сделаны для летних кафе, фуд-траков, лотков, киосков по продаже печатной продукции и автоматов по продаже воды и безалкогольных напитков. Киосков с кофе и мороженым в этом перечне нет. В начале августа портал 59.RU сообщал, что все расположенные вдоль Компроса НТО, которые осуществляют торговлю кофе и мороженым, попали под снос, однако некоторые владельцы киосков стали оспаривать в судах решение городской администрации о демонтаже объектов.