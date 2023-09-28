Газпромбанк может вернуть приобретенные ТЦ «Мега» прежнему владельцу

Газпромбанк не намерен проводить ребрендинг 14 ТЦ «Мега», приобретенных у шведской Ingka Centres (входит в одну группу с Ikea), в том числе в Казани, и допускает их выкуп продавцом, об этом сообщила ТАСС пресс-служба банка.

«Ребрендинг не планируется»,— цитирует пресс-служба зампредседателя правления банка Тиграна Хачатурова. «Также не стоит вопрос продажи отдельных ТЦ»,— добавил он, назвав покупку «стратегической инвестицией как для группы Газпромбанка, так и для всей российской экономики».

Тигран Хачатуров отметил, что Газпромбанк намерен сохранить штат сети ТЦ «Мега», где сейчас работают около 1 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Казань», Газпромбанк сегодня сообщил, что закрыл сделку по покупке сети из 14 торговых центров «Мега» в России у Ingka Centres.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"