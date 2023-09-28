Газпромбанк купил торговый центр «Мега» в Казани

Газпромбанк закрыл сделку по покупке у шведской Ingka Centres (входит в одну группу с IKEA) торговых центров «Мега» в РФ, в том числе в Казани.

«Группа "Газпромбанк" стала владельцем сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 млн кв. м»,— сообщила пресс-служба Газпромбанка.

В кредитной организации заявили, что намерены развивать сеть торговых центров «Мега».

«Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку»,— заявил заместитель председателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы группы, Тигран Хачатуров.

Ранее «Ъ» писал, что структура Газпромбанка претендует на покупку ТЦ «Мега» в России общей оценочной стоимостью $2,85 млрд.

Всего кредитная организация получила в собственность 14 торговых центров «Мега»: в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

ТЦ «Мега» является вторым по величине торговым центром в Казани после KazanMall. Расположен на проспекте Победы, 141. Возле ТЦ «Мега» строят станцию метро «Тулпар». IKEA изначально намеревалась инвестировать в ее строительство 1 млрд руб., но после начала спецоперации РФ на Украине в Ingka Centres «Ъ-Казань» заявили, что «приостановили запланированные инвестиционные проекты в Казани».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"