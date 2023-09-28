Получить поручительство в Фонде развития бизнеса Кубани теперь можно за 8 часов

Время рассмотрения льготного поручительства для взятия займа в Фонде микрофинансирования региона планируется сократить до восьми часов. Для этого в Фонде развития бизнеса Краснодарского края разработана программа «Экспресс», сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова вице-губернатора Александра Руппеля.

«C начала 2023 года Фонд развития бизнеса выдал более 520 поручительств, причем более 25% из них касается займов Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Требования фондов к заемщикам во многом схожи. В связи с этим для увеличения скорости получения господдержки была разработана специальная программа «Экспресс». Время рассмотрения заявки сокращено до восьми часов, получить поручительство теперь гораздо проще»,— рассказал Александр Руппель.

По его словам, программа рассчитана на займы, если сумма поручительства не превышает 2,5 млн руб. Доля в обеспечении займа при этом не должна превышать 50%.

За поручительством обращаются представители малого бизнеса в случае, когда не могут предоставить залог для получения кредита или займа. Поручительство фонда в таком случае становится обеспечением по привлекаемому финансированию.

Андрей Ульченко

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