В Петербурге выберут подрядчика для подготовки земли к строительству участков ШМСД

Для подготовки территории под возведение новых участков Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге объявлены конкурсы. Пресс-служба городского комитета по инвестициям сообщила о поиске подрядчиков.

Заказчиком работ выступило АО «Западный скоростной диаметр». На сайте госзакупок разместили два конкурса для определения исполнителей, которые подготовят территорию от пересечения Витебского проспекта до Союзного проспекта. Согласно контракту, победители также будут должны провести переустройство инженерных коммуникаций.

Первая закупка коснется работы с водопроводными и канализационными системами. На это выделят 230,9 млн рублей. Подрядчик должен завершить подготовку участков до 31 марта 2025 года. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 6 октября.

По следующему лоту необходимо осуществить переустройство сетей теплоснабжения. На это готовы направить 302,6 млн рублей. Исполнитель обязан завершить работы до 31 октября 2025 году. Подать заявки на участие можно до 13 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ищут подрядчика на завершение строительства ГБУЗ «Детская городская больница №1» на Авангардной улице.

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