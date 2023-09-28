ЦБ допустил дефицит ликвидности на 2023 год

Центробанк направил в Госдуму обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики. Теперь регулятор прогнозирует структурный баланс ликвидности на конец 2023 года в диапазоне от профицита 0,7 трлн руб. до дефицита 0,2 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В прежней версии документа, представленной в августе, ЦБ ожидал только профицита ликвидности в размере 1,3-2,2 трлн руб. Профицит ликвидности на конец 2022 года составил 2,8 трлн руб. Это ниже прогноза регулятора, который ожидал 3,3–3,9 трлн руб.

Кроме того, Банк России изменил прогноз прироста объема наличных денег в обращении по итогам 2023 года. Согласно новому документу, регулятор ожидает прироста на уровне 2,5-3 трлн руб. против 2-2,5 трлн руб. в предыдущем прогнозе.

Из данных проекта ЦБ следует, в 2023 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 9,6-9,7% годовых, в 2024-м — 11,5-12,5%, в 2025-м — 7-8%, в 2026-м — 5,5-6,5%. 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%.

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