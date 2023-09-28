Кинотеатры обустраиваются дома

Устройства для проецирования изображения заменили россиянам кинотеатры. Ритейлеры говорят о кратном росте спроса на такие устройства по сравнению с 2022 годом. Так, по данным «Ведомостей», в Ozon и «Мегамаркете» продажи увеличились в четыре раза, в «М.Видео—Эльдорадо» и Wildberries — в пять-шесть раз. А по данным холдинга Fplus, за полгода в России купили примерно 65 тыс. проекторов — вдвое больше, чем за такой же период в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Покупателей привлекает не только возможность смотреть кино на большом экране, говорит бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк:

«Сейчас растут продажи небольших проекторов в штуках. При отсутствии в кинотеатрах западных картин это довольно-таки неплохой вариант просматривать то, что у нас не в полной мере представлено на рынке. Компактные проекторы есть у многих производителей. Цена у ритейлеров —до 25 тыс. руб. Они не всегда хороши по качеству изображения, но их привлекательная цена, доступность и компактность — это все, что привлекает покупателя».

Среди самых популярных производителей ритейлеры называют китайский Xiaomi, тайваньский Acer и южнокорейский Samsung. У проекторов есть неплохие шансы занять определенную нишу на рынке, считает IT-эксперт Александр Баулин:

«Проекторы уже не первый раз пытаются проникнуть в домашний кинотеатр. В нулевых, в 10-х проекторы сделали качественный скачок. Они были дешевыми — ниже $1 тыс. — и на них можно было смотреть HD-картинку на расстоянии трех метров. Это выглядело вполне интересно, а устройство можно было брать куда-то с собой.

Потом дисплеи сделали шаг вперед, мы получили кучу дешевых моделей, и проекторы отошли на второй план. А сейчас проекторы по цене опять к ним приближаются. Сейчас можно дешево купить телевизоры размером от 32 до 65 дюймов. А выше 75 дюймов модели уже становятся достаточно дорогими — в районе 100 тыс. руб. А за $1 тыс. можно приобрести проектор, который выдаст картинку размером 100 дюймов. За счет того, что у людей есть потребность смотреть качественный контент, проекторы могут найти нишу для тех, кто хочет получить очень большую картинку».

По данным компании Fplus, чаще всего россияне выбирают проекторы из начального ценового сегмента. На них приходится 40% всех продаж. А в среднем проектор стоит около $1 тыс. Но это только часть затрат на просмотр, говорит IT-эксперт, главный редактор сайта vilianov.com Сергей Вильянов:

«Неплохой проектор, за который не очень стыдно, стоит порядка 100 тыс. руб. А если прямо хороший, с возможностью воспроизведения видео в 4К, HDR — это 200-250 тыс. руб. Плюс придется приобрести экран. Хороший стоит порядка 50 тыс. руб. и даже больше. Чтобы был звук, придется заплатить еще от 10 тыс. Получается, что минимальные затраты составят 120-130 тыс. руб. — так себе проектор, так себе экран и какой-то звук.

За эту сумму можно купить очень приличный телевизор, в котором будет и HDR, и диагональ большая, и звук. И абсолютное большинство людей именно так и поступает. То есть проектор — это забава для состоятельных господ с хорошим большим домом, где есть отдельный зал под кино. А для всего остального телевизор настолько лучше, что даже и сравнивать трудно».

В то же время ритейлеры говорят о снижении среднего чека в сегменте проекторов. В «М. Видео—Эльдорадо» за год он сократился вдвое, в «Ситилинке» и Ozon — на 10-12%.

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Илья Сизов