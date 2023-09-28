На разных волнах мобилизации

Предложение депутата Госсовета Татарстана Эдуарда Шарафиева определить конкретные сроки службы мобилизованных не получило поддержки в Совете законодателей при российском парламенте. Депутаты порекомендовали не вносить такой законопроект в Госдуму. Господин Шарафиев считает, что его инициатива «реально отражает интересы наших людей». Отзывать законопроект депутат не намерен, сказал он «Ъ-Казань». Ранее в Госдуме говорили, что мобилизованные поедут домой только после окончания специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный фотоархив Эдуарда Шарафиева Фото: личный фотоархив Эдуарда Шарафиева

Совет законодателей при Федеральном собрании РФ не поддержал законопроект депутата Госсовета Татарстана Эдуарда Шарафиева (ЛДПР), согласно которому военная служба по частичной мобилизации должна быть ограничена конкретными сроками. Комиссия совета рекомендовала парламенту республики не вносить этот документ в Госдуму.

Напомним, Эдуард Шарафиев предложил внести изменения в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». По мнению парламентария, в ст. 19 необходимо указать, что «прохождение военной службы гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации», должно осуществляться «в сроки, устанавливаемые мобилизационными планами Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований».

Депутат Татарстана пояснял, что хочет ввести сроки службы мобилизованных, поскольку такая информация отсутствовала в указе президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. «Главный вопрос, который волнует призванных в рамках частичной мобилизации граждан и их родственников: когда состоится ротация мобилизованных и предусмотрена ли она законом? Особенно эта проблема актуальна для семей, в которых дети не видели отца уже многие месяцы»,— говорил господин Шарафиев.

При этом его законопроектом сами сроки службы мобилизованных также не устанавливались. По мнению депутата, после принятия законопроекта их должны определить в Минобороны России. «Больше всего давит элемент безысходности. Люди понимают, что сейчас на данный момент уехать отсюда домой они могут либо в черном пакете, цинковом гробу, либо тяжело раненным»,— жаловался Эдуард Шарафиев. Он считал, что такой закон позволит провести ротацию мобилизованных. «В любом случае нужна новая волна мобилизации, чтобы ротировать всех специалистов и бойцов, которые находятся на передовой уже почти год, и с новыми силами и ресурсами выполнять задачи СВО»,— говорил «Ъ-Казань» парламентарий.

Эдуард Шарафиев как депутат республики внес свой законопроект в Госсовет Татарстана. Парламент направил этот документ на предварительное чтение в Совет законодателей.

В комиссии совета по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции (ее возглавляет спикер курултая Башкирии Константин Толкачев), полагают, что предложение Эдуарда Шарафиева «не соответствуют предмету правового регулирования» федерального закона. Кроме того, там считают, что у депутата нет каких-либо обоснований, что такие изменения необходимы. При этом комиссия не стала объяснять по существу, нужно ли устанавливать конкретные сроки для мобилизованных.

Отрицательные отзывы на законопроект также дали аппарат верхней палаты и глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные покинут зону боевых действий только после окончания военной операции на Украине. «Они вернутся домой после завершения СВО. Ротация никакая не предусмотрена»,— сказал парламентарий. Хотя ранее он указывал, что для ротации военных в зоне СВО задействуют контрактников. «Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь»,— подчеркивал господин Картаполов.

Президент РФ Владимир Путин 15 сентября сообщал, что контракты подписали уже более 300 тыс. человек. Такое же количество, по официальным данным, было мобилизовано в конце прошлого года.

«То, что законопроект получил отрицательный отзыв, конечно, прискорбно. Потому что он, на мой взгляд, реально отражает интересы наших людей»,— заявил «Ъ-Казань» Эдуард Шарафиев. Он отметил, что «понятно, что такой законопроект не может быть принят без политической воли». Однако он не считает, что «это окончательное решение». «Мы внимательно изучим замечания комиссии и при необходимости внесем корректировки. Отзыв комиссии является рекомендацией, но, конечно, к таким рекомендациям законодатель относится серьезно. Как бы то ни было, я продолжу работу в этом направлении»,— сказал депутат. Он заверил «Ъ-Казань», что отзывать свой законопроект не будет, а намерен дождаться его рассмотрения в республиканском парламенте.

Напомним, Эдуард Шарафиев лично принимает участие в спецоперации в качестве добровольца. В ноябре 2022 года он заключил контракт сроком на три месяца, но в феврале продлил его еще на полгода. Депутат рассказывал, что его назначили командиром второго батальона отдельной штурмовой бригады и «по согласованию с командованием» ему предоставили «возможность выезжать в командировки для посещения заседаний Госсовета Татарстана». В августе у него закончился очередной шестимесячный контракт, но он продолжил службу. В сентябре он приезжал в Казань в отпуск и принял участие в заседаниях Госсовета. Сейчас он снова вернулся на территорию Донецкой народной республики.

Кирилл Антонов