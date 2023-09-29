Ученые против преступности

Президиум Московского совета утвердил доклад отдела управления о необходимости создания «кабинета по изучению преступника и преступности». Заведующим кабинетом был назначен главный врач больницы имени Кащенко (бывшая «Канатчикова дача») Николай Павлович Бруханский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бруханский

Фото: wikipedia.org Николай Бруханский

Фото: wikipedia.org

Первое заседание кабинета состоялось в июле. Товарищ Бруханский рассказал о проделанной работе. При изучении всевозможного преступного материала пришлось воспользоваться не только обычно применяемым в таких случаях методом массовой статистики, но и методом индивидуального психологически-клинического изучения. Такое комбинированное обследование проводится следующим образом: все поступившие в течение суток в МУУР проходят через амбулаторное обследование и заполняют подробную анкету. Наиболее интересные лица или же по определенным заданиям направляются в специальное помещение на все время их пребывания в МУУРе. В настоящее время под это выделены две камеры. Там они подвергаются особому наблюдению. Скоро должен появиться специальный наблюдающий персонал.

Параллельно проводилась работа по обследованию мест заключения.

Возникла общественно-научная необходимость учредить исследовательский кабинет и клинику для преступников. Такого учреждения пока не существовало не только в России, но и в Западной Европе. В ближайшее время один из московских арестных домов, человек на 50, будет приспособлен под организуемую клинику. В нее будут помещать тех арестованных, которых кабинет признает полезными для изучения и поддающимися благотворному воздействию. Для заключенных будет установлен особый режим.

Некоторые заключенные приветствуют эту инициативу. Гражданин С., много лет проведший в тюрьмах, прислал Н. П. Бруханскому целую исповедь на эту тему.

Статья о создании кабинета по изучению преступности была опубликована в «Известиях».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев