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Меру пресечения главе ГУ МЧС по Краснодарскому краю изберет Басманный суд Москвы

Басманный районный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения генерал-лейтенанту внутренней службы Олегу Волынкину, руководителю краснодарского главного управления (ГУ) МЧС России, данные опубликованы в картотеке суда. Следствие просит избрать в отношении Олега Волынкина меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, вчера в одной из гостиниц на федеральной территории Сириус Олег Волынкин был задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Арестованный был доставлен в Москву, расследованием занимается центральный аппарат СК РФ, который пока не комментирует обстоятельства дела. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю не подтверждают и не опровергают факт задержания руководителя краевого главка. Господин Волынкин был назначен на пост начальника краевого ГУ МЧС в 2020 году, ранее он служил в органах МЧС на Дальнем Востоке.

Анна Перова, Краснодар

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