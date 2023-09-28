Следствие попросило арестовать начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Следователь, занимающийся расследованием уголовного дела в отношении начальника главного управления (ГУ) МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), представил в Басманный суд Москвы ходатайство с просьбой об аресте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Согласно карточке арестного дела на сайте суда, рассмотрение ходатайства следствия назначено на сегодня, 28 сентября. Его рассмотрит председатель Басманного суда Андрей Федин, который в июле 2023 года получил назначение из Московского городского суда. Рассмотрение ходатайства назначено на 17:30 мск.

Вчера в СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимные источники о задержании Олега Волынкина, которое произошло в гостинице на федеральной территории Сириус. В ГУ МЧС и следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют. Генерал-лейтенанту внутренней службы Олегу Волынкину 56 лет, он возглавляет краснодарское краевое управление МЧС с марта 2020 года, ранее был руководителем ГУ МЧС в Камчатском и Хабаровском краях.

Анна Перова, Краснодар