В Перми выдали разрешения на установку пяти электрозаправок «Пункт Е»

Департамент земельных отношений администрации Перми выдал ООО «Пункт Е Ра» разрешения на размещение в городе пяти зарядных станций для электромобилей. Как сообщает пресс-служба мэрии, компания сможет установить зарядные станции на участке рядом с торговым центром «Новая столица» по ул. Мира, 37, недалеко от административного здания по ул. Максима Горького, 66а, на участке напротив ГУ МВД России по Пермскому краю по ул. Белинского, 46, на территории по ул. Ленина, 53 рядом с Театром-Театром, а также на парковке напротив здания администрации Перми по улице Ленина, 23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Разрешения выданы сроком на пять лет. Терминалы планируется расположить на территориях, находящихся в муниципальной собственности, а также на тех, государственная собственность на которые не разграничена. В администрации отметили, что согласно действующему законодательству, в данном случае землю не будут передавать в аренду или собственность. Заявителю выдается разрешение, в соответствии с которым он размещает свои объекты. При этом обязанность по содержанию выделенных участков в чистоте и порядке также возлагается на компанию.

ООО «Пункт Е Ра» было зарегистрировано в Перми 4 июля. Учредителями общества в равных долях являются федеральный частный оператор зарядных станций для электромобилей «Пункт Е» и пермское АО «Международное бюро коммерциализации инноваций» (МБКИ). Последнее входит в группу компаний «Корпорация ПСС». Как пояснял ранее «Ъ-Прикамье» гендиректор Корпорации ПСС Александр Редекоп, группа компаний и сеть «Пункт Е» решили развивать в Пермском крае сеть электрозарядных станций. Планируется, что их совместная компания разместит на территории региона около 30 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт, инвестиции в проект оцениваются в сумму 100 млн руб.