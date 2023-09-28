Рост турпотока в Адыгее к концу года прогнозируется на 2,4%

Объем туристского потока в Адыгею по итогам 2023 года оценивается с ростом на 2,4% или 512 тыс. человек, такая информация прозвучала на заседании Кабинета министров республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sportishka.com Фото: sportishka.com

Сообщается, что к концу года количество средств размещения составит 5137 койко-мест. Это на 8,1% больше, чем в годом ранее. «Увеличение вызвано возведением нескольких гостиниц и реконструкцией уже имеющегося номерного фонда», - сообщила пресс-служба кабмина Адыгеи.

Также отмечается, что со строительством экологического курорта «Лагонаки» ожидается значительное увеличение всех показателей отрасли. В июле текущего года сообщалось, что к зимнему сезону 2025-2026 года на территории экокурорта «Лагонаки» построят четыре гостиничных комплекса на 690 номеров, об этом сообщал заместитель генерального директора ООО «Мантера-Групп» Валерий Жуков. Общая площадь курорта «Лагонаки» составит 63,81 га. Согласно планам властей, в рамках первой очереди проекта будет построена «Верхняя деревня». Здесь и будут возведены четыре первых отеля разной степени звездности, а также будут оборудованы 25 км горнолыжных трасс (37 км – к 2030 году) и 6 канатных дорог (10 ед. – к 2030 году).

Андрей Ульченко

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