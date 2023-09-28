В Краснодаре до конца года компенсации получат дольщики 12 долгостроев

В Краснодаре до конца текущего года компенсации получат дольщики 12 проблемных домов. Об этом сообщает «РИА Новости Недвижимость» со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выплаты еще по 28 долгостроям будут производить в 2024 году. В начале текущего года в краевом центре насчитывалось 55 долгостроев по которым были заключены 5,6 тыс. договоров долевого участия. К настоящему времени в Краснодаре осталось 40 объектов, 12 из которых достраивают инвесторы, еще 27 проблемными домами занимается Фонд развития территорий.

«Часть объектов – это стройки, часть – это выплаты. Те, которые завершаются строительными компаниями, - закончат до конца года. Может быть, несколько перейдут на начало следующего года по части именно пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, а большую часть мы введем до конца года»,— цитирует издание заявление господина Наумова.

В апреле 2023 года в Краснодаре в эксплуатацию ввели пять проблемных домов. Ключи от квартир получили жители ЖК «Краснодар Сити», «Парусная регата» и «Свобода».

Анастасия Донскова

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