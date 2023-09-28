В Краснодаре до конца года компенсации получат дольщики 12 долгостроев
В Краснодаре до конца текущего года компенсации получат дольщики 12 проблемных домов. Об этом сообщает «РИА Новости Недвижимость» со ссылкой на главу города Евгения Наумова.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Выплаты еще по 28 долгостроям будут производить в 2024 году. В начале текущего года в краевом центре насчитывалось 55 долгостроев по которым были заключены 5,6 тыс. договоров долевого участия. К настоящему времени в Краснодаре осталось 40 объектов, 12 из которых достраивают инвесторы, еще 27 проблемными домами занимается Фонд развития территорий.
«Часть объектов – это стройки, часть – это выплаты. Те, которые завершаются строительными компаниями, - закончат до конца года. Может быть, несколько перейдут на начало следующего года по части именно пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, а большую часть мы введем до конца года»,— цитирует издание заявление господина Наумова.
В апреле 2023 года в Краснодаре в эксплуатацию ввели пять проблемных домов. Ключи от квартир получили жители ЖК «Краснодар Сити», «Парусная регата» и «Свобода».
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