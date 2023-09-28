Суд арестовал двух жителей Копейска, обвиняемых в похищении мигранта

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу до 26 ноября 18-летнего и 17-летнего жителей Копейска, обвиняемых в похищении иностранного гражданина и совершении разбоя. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в прокуратуре Челябинской области.

Накануне по подозрению в похищении иностранца полицейские задержали четырех жителей Копейска в возрасте от 17 до 18 лет. Как считает следствие, мотивом преступления стала ревность одного из них к мигранту из-за девушки. На этой почве горожане силой вывезли иностранца на участок лесополосы в Копейске, привязали к дереву, избили и поиздевались над ним.

Ранее суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам дела о похищении. 18-летний житель Копейска был отправлен в СИЗО, его 17-летний товарищ — под домашний арест.

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