ФРП Нижегородской области и Казахстана будут сотрудничать в промышленной сфере

Фонды развития промышленности Нижегородской области и Казахстана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере промышленной политики и при реализации государственных программ поддержки промышленности. Подписание соглашение состоялось в рамках международной выставки «Иннопром.Казахстан». По данным пресс-службы областного правительства, это первое международное соглашение, которое заключил нижегородский фонд. Для ФРП Казахстана он также стал первым иностранным партнером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, поиск новых промышленных партнеров и налаживание международного сотрудничества важны для очень многих региональных предприятий: «Сотрудничество с Фондом развития промышленности Казахстана даст дополнительные возможности для движения в этом направлении. Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата. Это, в частности, касается профильных институтов развития».

В нижегородском правительстве считают, что совместная работа позволит расширить рынки сбыта, наладить кооперационные связи и выстроить логистические цепочки по поставкам комплектующих для производства высокотехнологичной и конкурентной продукции. Предприятия из Казахстана при локализации производства в Нижегородской области смогут получить от коллег подробные экспертные консультации по существующим мерам господдержки. В то же время нижегородским компаниям, ведущим бизнес в Казахстане, будет помогать местный ФРП.

Андрей Репин