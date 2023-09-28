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СК просит суд арестовать начальника кубанского главка МЧС Волынкина

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина. Об этом говорится на сайте суда.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Олегу Волынкину вменяется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробности дела не сообщаются. О задержании Олега Волынкина стало известно днем 27 сентября. Сообщалось, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года.

Олег Волынкин служит в системе МЧС России с 1994 года. Его карьера началась в Хабаровском крае. 1 мая 2017 года его назначили начальником ГУ МЧС России по региону. С 3 мая 2020 года он занимает аналогичную должность в Краснодарском крае.

Татьяна Ручкина

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