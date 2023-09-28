Ижевск оказался на 22 месте среди лучших городов России для бизнеса

Столица Удмуртии оказалась на 22 строчке в рейтинге лучших городов России для бизнеса. Соответствующий список представил Forbes. Участников оценивали по кадрам, инвестициями и инфраструктуре, малому и среднему бизнесу, демографии и жилью, а также доходам и качеству жизни. При этом в список не вошли Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделили в отдельный кластер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Итоговый балл, присужденный Ижевску, составил 53,1. Так, население города учли в количестве 620,6 тыс. человек, среднюю заработную плату — 55,4 тыс. руб., доходы бюджета — 17,8 млрд руб. При этом отмечается, что 2% всех беспилотных летательных аппаратов в мире производятся в Ижевске, а город считается одной из оружейных столиц страны.

Отметим, что первую позицию в рейтинге занимает Краснодар с баллом в 64,6. Здесь средняя зарплата составляет 70,7 тыс. руб., население — 1,12 млн человек, доход бюджета — 51,6 млрд руб. На второй строчке разместился Южно-Сахалинск — 60,9 баллов, на третьей — Тюмень (59,5 баллов).