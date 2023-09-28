Депутат Туапсинского района незаконно вырубил лес на сумму 25 млн рублей

В суд направлено уголовное дело о незаконной вырубке леса в Туапсинском районе. Среди фигурантов - депутат Новомихайловского городского поселения, который участвовал в создании организованной группы. Он занимался закупкой готового леса для его перепродажи. Обвинительное заключение утверждено в отношении трех человек, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствие вело СКР по региону. По версии следователей, в сентябре прошлого года фигуранты незаконно срубили 130 куб. м. грабов, буков, дубов и ясеней на территории Небугского участкового лесничества вблизи аула Агуй-Шапсуг.

«Для придания законности своим действиям они использовали заведомо подложные документы – товарно-транспортные накладные на перевозимый лес», - сообщили в краевой прокуратуре. Причиненный ущерб лесному фонду составил более 25 млн руб.

Свою вину обвиняемые признали. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В ходе расследования на имущество обвиняемых наложен арест.

Андрей Ульченко

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