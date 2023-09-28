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Автохолдинг открыл сервисный центр в бывшем недострое во Владимирском

Автохолдинг «Форвард-Авто» приобрел недостроенное здание, расположенное за своим автосалоном на ул. Героев Хасана, 105, к. 3 (Mitsubishi,Chery, Volkswagen, Skoda) в Перми. Как рассказал руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров, объект без кровли площадью 2 тыс. кв. м был в аварийном состоянии. Компания завершила возведение здания и открыла в нем сервисный автоцентр.

Фото: Форвард-Авто

Фото: Форвард-Авто

«В сервисе проводится кузовной ремонт, также там работает центр детейлинга для автомобилей с пробегом»,— отметил Рустам Бахтияров. Сервисный центр открылся в августе.

Группа компаний «Форвард-Авто» работает в 11 городах России: Перми, Омске, Екатеринбурге, Оренбурге, Ижевске и других. В Прикамье холдинг является официальным дилером Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Chery, Omoda, Jetour, Livan, Jaecoo.

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