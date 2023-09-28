Челябинские таможенники выявили 257 нарушений при экспорте товаров

Сотрудники Челябинской таможни с начала этого года выявили 257 нарушений при вывозе товаров из России. Каждое восьмое из них было связано с незаконным перемещением промышленной продукции, отмечают в ведомстве.

В этом году челябинские таможенники выявили 32 большегруза, перевозившие с нарушением запрета на экспорт более 284 т товаров. Среди них преобладало иностранное промышленное оборудование. Так, инспекторы обнаружили на борту одной из фур, следовавшую через пункт пропуска Бугристое в Киргизию, линию по производству сэндвич-панелей общим весом 20 т.

Предъявить таможенникам обязательные для вывоза товаров из РФ разрешительные документы перевозчики не смогли. В отношении них были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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