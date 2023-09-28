Товарооборот между Удмуртией и Китаем вырос на 76% с начала 2023 года

По итогу первого полугодия 2023 года товарооборот Удмуртии и Китая вырос на 76% в сравнении с прошлым годом, в том числе экспорт стал больше почти на 40%. Об этом рассказал и.о. постоянного представителя главы республики при президенте России – заместителя председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказал господин Сунцов, из Удмуртии в Китай хорошо продаются пиломатериалы, рапсовое масло, котонин. При этом перечень запросов иностранных компаний гораздо шире, в том числе каучук, полиамидная пленка, двигатели, подшипники, удобрения, нефтепродукты, картон, уголь, сахар и масло, а также пиломатериалы и фанера. «Это не самый простой рынок, но очень интересный и определенно перспективный»,— подчеркнул Константин Сунцов.

Отметим, что Константин Сунцов принял участие в торжественном приеме Генерального консула КНР в Казани Сян Бо. Мероприятие прошло в рамках празднования 74 годовщины со дня образования Китая и установления дипломатических отношений между странами.