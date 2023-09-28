Нижегородка потеряла 2 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками

Жительница Нижнего Новгорода лишилась почти 2 млн руб. после общения с телефонными мошенниками. По данным регионального ГУВД, женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что неизвестные пытаются списать средства с банковского счета женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После этого к разговору подключился «представитель финансовой организации», который убедил женщину оформить три кредита в различных банках и перевести полученные средства на «безопасный счет». Следуя указаниям мошенников, женщина оформила кредиты на 1,98 млн руб. и лишилась этих денег.

По похожей схеме более 1 млн руб. потерял 41-летний житель Ленинского района. Мужчине сообщили, что на его имя злоумышленники собираются оформить кредит. После этого, его соединили с «работником банка», который убедил мужчину, что по его банковскому счету совершаются мошеннические действия. Чтобы аннулировать заявку на нежелательный заем, нижегородцу предложили оформить кредит в банке и продать автомобиль. Взятые в кредит 87 тыс.руб и вырученные от продажи машины 950 тыс. руб. мужчина через банкоматы перевел на неизвестный ему счет.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Сотрудники полиции ищут преступников.

Андрей Репин