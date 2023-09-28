В Ульяновской области намолотили более 1,9 млн тонн зерна

Сельхозпроизводители Ульяновской области намолотили более 1,9 млн т зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 648 607 га или 99% от плана.

Валовой сбор подсолнечника составил 149 тыс. т при урожайности 16 ц/га. Сахарная свекла убрана с площади 3 800 га, ее валовой сбор достиг 118 тыс. т при урожайности 313 ц/га.

Работы по уборке сельскохозяйственных культур продолжаются.

Андрей Сазонов