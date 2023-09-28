Минфин вслед за ЦБ заявил о рисках использования «мембран» на валютном рынке

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что у его ведомства аналогичная Центробанку позиция по поводу введения «мембран» на валютном рынке. С предложением обсудить такую идею ранее выступил глава Минэкономики Максим Решетников.

«Наша позиция аналогична позиции ЦБ»,— сказал господин Силуанов на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС).

Министр экономики Максим Решетников ранее на этой неделе предложил обсудить систему валютного контроля в отношении трансграничных рублевых и валютных платежей. ЦБ официально отверг идею «мембран» между внешним и внутренним рублевыми рынками. По мнению регулятора, существуют риски возникновения множественности курсов и негативные последствия для финансового рынка.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Выход в открытый осмос».

Леонид Уварчев