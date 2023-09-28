За восемь месяцев отправка грузов в контейнерных поездах на СКЖД выросла на 42%

С января по август 2023 года контейнерными поездами со станций Северо-Кавказской железной дороги было отправлено 365 тыс. т грузов, что на 42% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

По информации компании, по 20 направлениям проследовало 384 контейнерных поезда, которые перевозили промтовары, продовольствие, зерно, комбикорм, химикаты, стройматериалы, лесные грузы.

Около 300 контейнерных составов двигались по специальному расписанию, доставив к месту назначения 285 тыс. т грузов на условиях ускоренной перевозки.

В 2023 году на СКЖД для контейнерных поездов были открыты восемь новых направлений: из Новороссийска – на станции Кунцево-2 и Ховрино (Москва), Чехов, Белый Раст и Акулово (Московская область), Северная (Тульская область), Исакогорка (Архангельск), Карбышево-1 (Омск).

Анастасия Назарова