В Прикамье по госпрограмме на метан перешли более 5 тыс. машин

Участие Пермского края в госпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива» позволяет жителям региона получать субсидию на установку газобаллонного оборудования в автомобили. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, бизнес может претендовать на господдержку при строительстве газозаправочных станций. По данным краевого минтранса, Прикамье третий год подряд выполняет показатели этой программы на 100%. «С начала действия программы переоборудовано для использования экологичного природного газа метана в качестве топлива свыше 5 тыс. транспортных средств,— отметили в ведомстве.— Помимо этого, основу автобусного парка на пригородных и междугородных маршрутах по условиям новых контрактов составляют именно машины на газовом топливе. Все это позволяет нам подняться на пятое место в рейтинге регионов, которые развивают газомоторное топливо».

В программе «Развитие рынка газомоторного топлива» Пермский край участвует с 2020 года. Согласно ей из федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение затрат по строительству газозаправочных станций, а также компенсируется часть затрат при переходе автотехники на газ. Субсидии выделяют по региональной программе «Развитие транспортной системы». Чтобы переоборудовать транспорт на использование метана по льготной стоимости, надо обратиться в один из сервисных центров, имеющих право предоставлять эти услуги по программе. В Пермском крае действует три таких центра: два на ул. Усольской и один на ул. Баумана в Перми. После этого газобаллонное оборудование установят с учетом субсидии, которая составляет не менее 2/3 его стоимости.

Организации, занимающиеся переоборудованием транспорта, отбираются ежемесячно. В этом году была достигнута договоренность с ООО «Газпром газомоторное топливо» о дополнительных льготах при установке газомоторного оборудования на автомобиль.

Кроме того, программа нацелена на развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе на основе криогенных автозаправочных станций. На строительство таких объектов выделяется субсидия в размере 1/3 от стоимости работ. За последние три года в Прикамье построили 18 новых АГНКС. Новые заправки появились в Перми, Березниках, Чайковском, Чусовом, Кунгуре, Верещагино и других городах. В 2023 году планируется построить еще три АГНКС в Перми, Добрянке и Кудымкаре. Эти объекты уже находятся на этапе строительства.