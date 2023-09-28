РБК: ВЭБ.РФ сократит 20% персонала

ВЭБ.РФ запускает четвертую за пять лет реорганизацию, сообщили источники РБК. Могут быть уволены до 600 человек — примерно 20% всей численности персонала (2700 человек). Сокращения коснутся не только головную структуру, но и ее «дочек» (в том числе «ПроШколу» и «ПроГород»).

Результатом реорганизации должно стать сокращение расходов. ВЭБ.РФ хочет сфокусироваться «на задачах нового экономического цикла при росте эффективности, а это повышение качества корпоративного управления и производительности», сказал собеседник РБК.

По словам источника, с 2018 года, когда госкорпорацию возглавил Игорь Шувалов, «выдача кредитов и предоставление гарантий при соотношении к доле ВВП» выросли почти в четыре раза. «Стоимость управления активами — 0,7x, это ниже среднего по рынку»,— добавил он.

С 2018 года ВЭБ.РФ неоднократно объявлял о сокращениях. В первый год при Игоре Шувалове число сотрудников в головной структуре госкорпорации сократилось с 1,8 тыс. до 1 тыс. Позднее госкорпорация планировала сократить еще 500 человек. В 2019 году было уволено еще около 2,5 тыс. человек не только в ВЭБ.РФ, но и в трех интегрируемых в головную организацию «дочках» — «ВЭБ Лизинге», «ВЭБ Сервисе» и «ВЭБ Капитале». В 2020 году господин Шувалов анонсировал сокращение еще 10% сотрудников.

Леонид Уварчев