В Самаре начался пожар в бывшей областной ветеринарной лаборатории

Пожар начался в неэксплуатируемом строении на ул. Магнитогорской, 8, в четверг утром. На место выехали подразделения регионального ГУ МЧС. Об этом сообщает ведомство.

Фото: Соцсети

«Пожар локализован на площади 60 кв.м. Подразделения еще работают»,— уточнили в пресс-службе управления.

Ранее в указанном здании размещалась Самарская областная ветеринарная лаборатория. До этого в Самаре произошел пожар на площадке бывшего завода. Пламя охватило территорию площадью в одну тысячу кв. м.

Георгий Портнов