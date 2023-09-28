Промышленное производство в Удмуртии выросло на 6,8%

В Удмуртии по итогу января-августа 2023 года промышленное производство выросло на 6,8%, сообщает Удмуртстат. Республика оказалась на восьмом месте среди регионов ПФО, уступая лидерство Чувашии с показателем 24,4%. При этом во всем Приволжье отмечается рост производства.

По группе обрабатывающих производств наблюдался рост производства на 19,8%. Наиболее значительно увеличился выпуск прочих транспортных средств и оборудования — в 1,7 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования и электрического оборудования — в 1,4 раза, текстильных изделий и компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,3 раза. Производство пищевых продуктов увеличилось на 4,6%, напитков — на 0,2%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении падение достигло 7,8%, в добывающем секторе — на 2,3%.

Однако в производстве лекарственных средств и медицинских материалов допущен спад в 43,5 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 2,5 раза. Изготавливать химических веществ и химических продуктов также стали на 7,5% меньше.