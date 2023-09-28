Баскетболистка сборной Нигерии начнет выступать за БК УГМК

Центровой сборной Нигерии Виктория Айо Маколэй подписала контракт с женским баскетбольным клубом УГМК. В пресс-службе уральской команды сообщили, что она будет выступать под 25 игровым номером

Викторией Маколэй родилась в 1990 году в Нью-Йорке. Ее рост 193 см. За время карьеры выступала за клубы в США, Южной Кореи, Италии, Польши, Франции, Греции, Израиля и Турции. В составе сборной Нигерии она дважды выигрывала чемпионат Африки в 2019 и 2021 годах. Кроме того, баскетболистка участвовала в Олимпиаде в Токио.

Минувший сезон центровая провела в команде «Боташ». В турецком чемпионате ее средняя статистика составляла 14.4 очка, 7.9 подбора и 1.6 передачи, а в Еврокубке — 16.3 очка, 9.3 подбора и 1.7 передачи.

Напомним, в апреле БК УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России по баскетболу. Новый сезон женской российской Премьер-лиги стартует 4 октября.

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