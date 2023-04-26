Женский баскетбольный клуб УГМК одержал победу над курским «Динамо» в финальной серии игр плей-офф PARI чемпионата России, став шестнадцатикратным победителем турнира. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Баскетбольный клуб УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России
Фото: Пресс-служба УГМК
Всего УГМК и «Динамо» провели три матча, два из которых прошли в Екатеринбурге, последний – в Курске. Во всех играх победу одержала уральская команда.
Баскетбольный клуб УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России
Фото: Пресс-служба УГМК
По итогам турнира MVP чемпионата признана центровая УГМК Мария Вадеева. В пятерку турнира также вошла Александрия Бентли.
Напомним, в декабре прошлого года БК УГМК стал десятикратным обладателем Кубка России.