Женский баскетбольный клуб УГМК одержал победу над курским «Динамо» в финальной серии игр плей-офф PARI чемпионата России, став шестнадцатикратным победителем турнира. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетбольный клуб УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России

Фото: Пресс-служба УГМК Баскетбольный клуб УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России

Фото: Пресс-служба УГМК

Всего УГМК и «Динамо» провели три матча, два из которых прошли в Екатеринбурге, последний – в Курске. Во всех играх победу одержала уральская команда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетбольный клуб УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России

Фото: Пресс-служба УГМК Баскетбольный клуб УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России

Фото: Пресс-служба УГМК

По итогам турнира MVP чемпионата признана центровая УГМК Мария Вадеева. В пятерку турнира также вошла Александрия Бентли.

Напомним, в декабре прошлого года БК УГМК стал десятикратным обладателем Кубка России.

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