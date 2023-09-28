Рост бронирований отелей в Адыгее осенью 2023 года составил 54,5%

Осенью текущего года Адыгея возглавила рейтинг самых популярных среди россиян направлений для туризма в ЮФО. Рост бронирований отелей нынешней осенью в республике относительно аналогичного периода прошлого года составил 54,5%, выяснили аналитики Яндекс Путешествия.

Также в число наиболее популярных направлений вошли Калмыкия, где рост бронирований текущей осенью составил 22,2%. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (рост бронирований 7,9%).

«Рейтинг по росту спроса среди всех российских регионов возглавили Ингушетия, Орловская область, Адыгея, Мордовия и Карачаево-Черкессия. Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех бронирований растут сильнее, чем у других российских регионов», — отметили в пресс-службе Яндекс.

Также сообщается, что российские туристы все чаще выбирают менее знакомые места для отдыха.

Анастасия Назарова