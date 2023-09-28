В музее обороны и блокады Ленинграда представили концепцию развития

В музее обороны и блокады Ленинграда в Петербурге презентовали концепцию развития, согласно которой он должен превратиться в научно-просветительский центр национального масштаба, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

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По задумке авторов концепции Соляной городок — комплекс зданий в центре города, ограниченный набережной реки Фонтанки, Соляным переулком, улицами Пестеля и Гангутской — обретет свой исторический облик. Площади музея будут расширены. В историческом комплексе зданий разместятся постоянные экспозиции и временные выставки, фондохранилище и реставрационный блок, специализированная библиотека, институт истории обороны и блокады Ленинграда. Будут созданы образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральная площадка.

Концепция была разработана по поручению президента России Владимира Путина. В январе 2023 года президент встретился в Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. На встрече он заявил, что музей должен стать «мощным общенациональным центром».

В 2019 году музей открылся после реконструкции, на которую потратили 150 млн руб. из резервного фонда. Осенью 2020 года стало известно, что в комплексе появится Центр изучения истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда — Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

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