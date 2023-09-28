Налоговые льготы нижегородскому НПЗ «Лукойла» увеличат почти в два раза

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение заксобрания проект изменений в инвестсоглашение с ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Изменения коснутся объемов господдержки при строительстве комплекса переработки нефтяных остатков, говорится в пояснительной записке к проекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, предлагается продлить период действия льготы по налогу на прибыль до 30 июня 2024 года. Размер льготы увеличить в два раза, до 6 млрд руб. Период действия льготы по налогу на имущество продлить до 31 декабря 2024 года, размер льготы увеличить на 1,4 млрд руб. до 2,77 млрд руб.

Общий объем господдержки на период действия инвестсоглашения увеличится в целом на 4,5 млрд руб. и составит 8,8 млрд руб. Общий объем инвестиций в проект вырастет с 80,7 до 99,9 млрд руб. Срок окупаемости увеличивается с 99 до 109 месяцев.

Законодательное собрание Нижегородской области 28 сентября утвердило предлагаемые изменения в инвестсоглашение.

Как писал «Ъ-Приволжье», инвестиционное соглашение о предоставлении мер государственной поддержки при строительстве комплекса переработки нефтяных остатков было подписано правительством Нижегородской области и ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в июне 2019 года. На начальном этапе предприятию были предоставлены льготы по налогу на имущество 1,3 млрд руб. и по налогу на прибыль 3 млрд руб.

Андрей Репин