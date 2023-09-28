На тушение пожара в Темрюкском районе отправили авиацию МЧС России

В Темрюкском районе к тушению природного пожара направили вертолет «Ми-8» МЧС России. За девять вылетов он сбросил 45 тонн воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому Краю.

Ночью 28 сентября 2023 года на восточной окраине поселка Южный загорелась сухая трава. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился. Жителей поселка эвакуировали на безопасное расстояние.

К 13:20 огонь удалось локализовать на площади 1,5 га. Угрозы распространения на населенный пункт больше нет. На месте работает штаб пожаротушения, организовано четыре боевых участка. К тушению привлечены 144 человека и 40 единиц техники.

Георгий Ефименко

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