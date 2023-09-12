Петербурженка умерла после процедуры липосакции в частной клинике

Дочь 47-летней женщины, скончавшейся после процедуры липосакции в частной петербургской клинике «Абриелль», обратилась в полицию, сообщили РИА Новости.

Женщина поступила в стационар частной клиники на Васильевском острове 5 сентября. 6 сентября ей провели операции по липосакции и подтяжке кожи лица и др. частей тела. В ночь с 7 на 8 сентября пациентка клиники почувствовала себя плохо, после этого ее перевели в отдел реанимации ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России. Утром 9 сентября женщина скончалась. По информации СМИ, в центре экстренной медицины ей диагностировали инфаркт, который впоследствии привел к отеку мозга и легких.

Обстоятельствами смерти петербурженки заинтересовались в полиции, проводятся судебно-медицинские экспертизы, проверяются действия врачей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте