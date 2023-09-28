Песков: Путин не видит необходимости в жестких мерах в отношении нефтекомпаний

Президент Владимир Путин считает, что в жестких мерах в отношении нефтекомпаний для стабилизации цен на внутреннем рынке нет необходимости, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства считает, что с компаниями нужно продолжать вести диалог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент вчера предупреждал, что именно в таких жестких мерах нет необходимости. В то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать и эта работа будет продолжаться»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Так он ответил на вопрос, рассматриваются ли какие-либо меры для воздействия на нефтекомпании для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Президент накануне, 27 сентября, провел совещание по поводу топливного кризиса. Вице-премьер Александр Новак предложил главе государства стабилизировать цены с помощью увеличения бюджетных демпферных выплат нефтяникам, которые с сентября были сокращены вдвое. Также он пообещал увеличить до 50 тыс. руб. за тонну заградительную пошлину для «перекупщиков» топлива.

О проблеме — в материале «Ъ» «В этот день мы заправляли как могли».

Леонид Уварчев