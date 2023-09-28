На Урале задержали мать, подозреваемую в жестоком убийстве восьмимесячного сына

В Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в жестоком убийстве восьмимесячного сына. 42-летняя женщина 15 лет назад приехала на Урал из Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 10 марта 2008 года местные жители на пустыре вблизи села Боготол (Красноярский край) нашли тело восьмимесячного ребенка с признаками обморожения. На тот момент установить местонахождение матери мальчика не удалось.

Следователи установили, что в один из дней в период с февраля по март 2008 года женщина, находясь в селе Боготол, оставила своего маленького сына без пищи и возможности обогрева на морозе. Мальчик скончался от переохлаждения. «Женщина вывезла тело сына на санках и оставила на пустыре, а сама скрылась, направившись на попутном транспорте в Свердловскую область, где проживала на протяжении 15 лет до момента задержания»,— сказано в сообщении. Все это время она не общалась со своими близкими.

В 2023 году следователи Красноярского края и Республики Хакасия при взаимодействии с сотрудниками полиции Свердловской области установили местонахождение матери младенца.

Подозреваемую задержали и доставили в Красноярск. Сейчас она находится под стражей. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочки, окончательно признали невменяемой. Тела детей с признаками удушения были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский») в конце декабря прошлого года. В прокуратуре отмечали, что женщина несколько раз меняла показания, признавая и не признавая свою вину.

Полина Хабарова

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